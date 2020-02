“Non resta che veder il bicchiere mezzo pieno”. Apre così un articolo della “Gazzetta dello Sport” che commenta la sconfitta di ieri del Palermo a Licata. Anche il Savoia ha perso e i punti di vantaggio sugli oplontini restano sette. «L’unica buona notizia da Messina con la vittoria dell’Fc Messina sul Savoia, ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, la prestazione non è stata ottimale – ammette -. Abbiamo affrontato un’ottima squadra, accettiamo la sconfitta e andiamo avanti. Le sconfitte fanno male, ma ci fanno crescere e soprattutto ci fanno riflettere sul fatto che il campionato è ancora lungo. È pur vero, però, che la squadra ha creato tanto nella ripresa». Il tecnico rifarebbe le stesse scelte.«Un allenatore deve leggere le situazioni, faccio le scelte in base a quello che vedo durante la settimana e, quindi, le rifarei. I cambi ci hanno fatto vincere le partite e questi giocatori meritavano di giocare, non hanno fatto benissimo, ma credo che la squadra abbia fatto tanti errori. Nel primo tempo abbiamo faticato soprattutto nel palleggio e subito l’aggressività del Licata, anche se, dopo il loro eurogol, nessuna delle due squadre ha poi calciato in porta. Meglio il Palermo nella ripresa, ma dobbiamo essere più cinici. È mancata la cattiveria agonistica». La pensa così anche Martinelli.«Forse è mancata cattiveria nel primo tempo, dobbiamo crescere sotto questo aspetto perché le partite si vincono con i dettagli». Il capitano del Licata Maltese si gode il successo. «Pergolizzi ci ha spiazzato, giocando col falso nove -ammette – ma venivamo dalla batosta di Savoia e dovevamo avere una reazione che è arrivata sul campo. È stata una giornata di festa per Licata e abbiamo dato una risposta a chi parlava di trattamenti di favore al Palermo da parte nostra»