Cinque pattuglie della Polizia Municipale di Catania, guidate dal responsabile della Polizia Commerciale, stamattina hanno verificato che era in corso, fin dalla giornata di ieri, l’Expo della pubblicità, evento indirizzato a operatori del settore e ai loro clienti, in violazione della normativa anti Covid-19 dettata dal DPCM del 2 marzo scorso e in particolare, della norma che vieta le fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi.

Durante il sopralluogo e le successive operazioni di controllo, nel grande spazio attiguo al centro Ulisse, nell’omonimo viale della circonvallazione, come riporta “LiveSicilia.it”, sono stati verbalizzati il presidente dell’Expo e altri 28 partecipanti all’evento, alcuni dei quali provenienti da fuori Sicilia, che sono stati tutti multati con un verbale amministrativo di 400,00 euro.





Durante le attività di acquisizione delle generalità, un altro centinaio di visitatori presenti si sono rapidamente allontanati dal luogo di svolgimento dell’evento che è stato immediatamente sospeso.