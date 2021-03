Intervenuto ai microfoni di RadioBari al termine della sconfitta di Catanzaro, l’allenatore dei galletti Massimo Carrera ha commentato la prestazione dei suoi uomini: «Se una squadra fa fatica a reagire non costruisce palle gol, ma non è andata così. È un momento così, bisogna prendere le cose positive e lavorare su quelle negative. Abbiamo due settimane di tempo per lavorare su alcune cose e continuare così. Sono convinto che per i playoff ci saremo e saremo una squadra tosta.

Quali sono le cose positive? Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, nel secondo tempo abbiamo sbagliato tante situazioni ma in campo hanno dato tutto quello che hanno potuto quindi non posso dire niente ai ragazzi. Manca la lucidità. Il rigore concesso? Quando ti allunghi e fai fatica a tenere la squadra stretta ti porta a non avere equilibrio. Un punto in quattro partite? È poco, ma ci siamo ancora. Abbiamo perso la battaglia ma la guerra è alla fine, bisogna continuare a crederci.





Solo due conclusioni nel secondo tempo? Abbiamo preso qualche ripartenza di troppo verso la fine, però la squadra non ha sofferto tantissimo. Abbiamo creato poco negli ultimi metri, sbagliando a volte la scelta o il passaggio. Cosa ha trasmesso la sconfitta dell’Avellino? In campo hanno dimostrato che possiamo essere competitivi, e quindi dobbiamo solo liberarci la mente e giocare più tranquilli. Assenza Minelli? Scelta tecnica, come del resto faccio in tutte le partite».