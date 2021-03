“Tutto quello che è accaduto deve servire da monito per il futuro. Perché quello che è accaduto è qualcosa di aberrante”.

L’avvocato Salvatore Silvestro lo conferma a LiveSicilia: il suo assistito Pietro Junior Santapaola è stato reintegrato nella Primavera del Cosenza.





“La Società ha manifestato la disponibilità a farlo rientrare e spero che il ragazzo trovi adesso la voglia, l’orgoglio e la forza di tornare a giocare come sa fare. Il mio assistito tornerà a Cosenza appena sarà possibile compatibilmente con le questioni legate alle normative Covid”.

Il 17enne attaccante era stato messo fuori squadra e, di fatto, costretto a lasciare Cosenza per via di quel cognome scomodo e decisamente ingombrante con una parentela che porta dritti al prozio e boss Nitto Santapaola e col padre che sarebbe legato alla criminalità organizzata.

Ma lui, Pietro Junior, con quel mondo non ha nulla a che spartire.