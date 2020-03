Il virologo Roberto Burioni riporta alcuni dati sull’emergenza Coronavirus attraverso il proprio profilo Twitter:

L'ICL stima le infezioni di COVID-19 in Italia al 28/3: 9,8% della popolazione, 5,9 milioni di casi.

Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato?

Capite perchè l'Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania? https://t.co/GDXiSuzqi8 pic.twitter.com/O82nvYSJLQ

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 30, 2020