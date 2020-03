Nella giornata di oggi, in solidarietà con l`Italia, la Santa Sede esporrà le bandiere a mezz`asta, a lutto, per esprimere la propria vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo, alle loro famiglie e a quanti generosamente lottano per porvi fine. Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in una nota.