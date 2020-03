Peggiorano le condizioni di Recber Rustu, l’ex portiere turco di Barcellona e Fenerbahce che ha contratto il Coronavirus. Secondo vari media turchi le condizioni sarebbero critiche e peggiorate nelle ultime ore. L’ex calciatore 46enne continua a combattere contro la malattia, rimane ricoverato in ospedale e la moglie Isil sta pregando per lui: “La mia unica richiesta è che le persone siano consapevoli e rispettose. Il mio test è stato negativo, così come quello fatto ai miei figli. Mio marito è in ospedale e non ci è permesso vederlo. Questa è la parte più difficile, non riuscire a stare con lui. Dio è grande e Rüstu è affidato ai medici turchi. Passeranno anche questi giorni. Per favore, non smettere di pregare per lui”, la richiesta resa pubblica sul proprio profilo Instagram.