Come si legge su “Gazzetta.it” la situazione in Brasile appare fuori controllo a causa della pandemia: atleti infetti in ogni club, tre partite sospese negli ultimi tre giorni. Squadre decimate dal Coronavirus: il triste primato è del Corinthians con 23 positivi.

Nel dettaglio, il sito ufficiale della rosea riporta numeri che dicono dimostrano una situazione letteralmente fuori controllo, anche nei club di prima divisione: nell’ultimo mese, considerando solo i giocatori, si sono registrati oltre 150 casi positivi (che superano le 350 unità sommando anche staff e dirigenti). Di fatto, nessun club si salva. Se i contagi risultano al momento contenuti nelle fila dell’Atletico Mineiro e del Bragantino, i più “fortunati” con solo 1 giocatore positivo a testa, diverse squadre risultano invece decimate: il triste primato va al Corinthians, dove 23 atleti sono risultati positivi. Seguono Goias e Botafogo con, rispettivamente, 22 e 18 positivi. Proseguire in questa situazione diventa quasi impossibile. Inevitabile che il torneo risulti già falsato in partenza, con squadre (nel migliore dei casi) obbligate a schierare giocatori delle giovanili. La federazione sta provando a correre ai ripari modificando il protocollo sanitario, che fino a oggi prevedeva test obbligatori solo agli atleti convocati di volta in volta: da oggi si faranno test a tappeto. Ma la misura appare comunque insufficiente a contenere i contagi. La preoccupazione aumenta in vista della ripresa dei tornei continentali, che la Conmebol ha fissato per metà settembre: in un contesto del genere, secondo le direttive fissate dalla federazione sudamericana, nessun club brasiliano potrà recarsi all’estero per disputare le partite in programma. Il caos, al momento, regna sovrano e l’emergenza sanitaria in costante aumento non fa intravedere la luce in fondo al tunnel.