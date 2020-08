Intervenuto ai microfoni di “Agorà estate” su Rai 3, Matteo Salvini si è espresso in merito all’eventuale vaccino: “Io sono sempre per la volontarieta’, sono sempre perche’ la gente possa scegliere. La gente se informata, se educata…gli italiani scelgono e scelgono bene. Quello che mi suona come obbligatorieta’ suona sempre male”.