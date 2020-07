Ieri sera, come riporta “Ilmessaggero.it”, sono arrivati i risultati sul tampone effettuato a un bagnino (che lavora a Sabaudia) ed è risultato positivo. L’Asl di Latina ha subito avviato le indagini per ricostruire i contatti del giovane, che risiede nel capoluogo pontino e lavora presso il chiosco “Il Gabbiano”, nella zona della Bufalara.

Dalle prime verifiche, l’Azienda sanitaria sembra comunque escludere pericoli particolari per i clienti della struttura balneare, in quanto il bagnino, che da qualche giorno era a casa con la febbre e che accusati i sintomi del Covid-19 si è fatto sottoporre agli accertamenti, sembra non avesse un contatto stretto con i bagnanti.

Al momento l’Asl non ha così disposto tamponi per quanti hanno frequentato il chiosco ed ha sottoposto a tampone solo due colleghi del giovane, quelli con cui lavorava in spiaggia. Da stabilire poi chi abbia contagiato il bagnino.