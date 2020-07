Continuano gli sbarchi di migranti lungo le coste del nostro Paese. Questa volta accade in Sardegna, dove nei giorni scorsi lungo le spiagge del sud dell’isola, 6 migranti algerini sbarcati sono risultati positivi al coronavirus. La conferma dei nuovi casi è arrivata ieri a tarda sera dall’Ats quando sono pervenuti i risultati sui tamponi effettuati nei giorni scorsi a tutti gli algerini arrivati in Sardegna. Sono oltre cento i migranti sbarcati da domenica, tra questi anche due donne.

I migranti, appena arrivano sull’Isola, come riporta “Ilmessaggero.it”, vengono presi in consegna da carabinieri e polizia e vengono trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. Vengono sottoposti a visite mediche, quindi anche al tampone, e vengono messi in quarantena immediatamente. Nel caso dei migranti risultati già positivi vengono messi in isolamento all’interno della stessa struttura.