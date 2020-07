Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Atalanta ha concesso all’ex rosa Josip Ilicic qualche giorno da passare vicino alla famiglia in Slovenia, dopo che lo stesso giocatore aveva espresso la volontà di staccare per provare a recuperare da un periodo difficile vissuto durante il lockdown e subito dopo il picco dell’emergenza Covid. Appare dunque quasi impossibile ritrovarlo pronto per la sfida contro il PSG, anche se questa pausa potrebbe aiutare l’ambiente nerazzurro a sperare in un recupero miracoloso.