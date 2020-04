Incredibile quanto successo a un avvocato di Pescara che è tornato a casa dal suo studio alle 23, ma è stato fermato dalla Guardia di Finanza che lo ha punito con una multa da 550 euro. Secondo quanto riporta “Notizie.it” per gli agenti era troppo tardi visto il decreto emanato dal Premier Conte per le restrizioni anti-Coronavirus e sempre secondo gli agenti il lavoratore avrebbe approfittato della tarda serata per compiere giri in macchina “senza comprovate esigenze lavorative”.