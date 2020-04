Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di Ilovepalermocalcio (CLICCA QUI) ha parlato così: «A Miccoli dopo il gol da centrocampo ho detto che è un pezzo di m***a(ride, ndr). Ogni tanto ci prendiamo in giro e ci mandiamo diversi messaggi per quel gol. Se mi pesa il gol di Gabbiadini? Io ho tutti i gol sulla coscienza. Quello è stata una papera e per fortuna l’unico grossolano, mi pesa. Spesso lo rivedo e spero sempre che cambi quello che accade. Lo ricordo come l’errore peggiore della mia carriera, gli applausi dei tifosi dopo mi ha dato grande forza. Rigore parato a Ronaldo? Bella emozione e sensazione, ma poi ho perso 3-0 e di questo sono felice. Io in C al palermo come dirigente? Hanno dirigenti di altri livelli, ma la porta è sempre aperta. Campionato bloccato? Non sarebbe corretto. Chi è primo viene promosse e basta perché in tanti hanno fatto sacrifici. Il Palermo è primo e va in C».