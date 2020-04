Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di Ilovepalermocalcio (CLICCA QUI) ha parlato così: «Io ho giocato al Barbera da giocatore, da capitano, contro il Palermo. Le ho passate tutte. In tutte le situazioni è una grande emozione, con uno stadio avvolgente e che spinge la propria squadra. Certe volte anche io mi sono ritrovato a seguire l’azione d’attacco perché la gente spinge. Sono brividi importanti. Quando sono tornato da avversario con il Chievo mi sono isolato e ho salutato la gente solo con gli occhi. Mi auguro il Palermo possa tornare ai fasti del periodo di Zamparini e che possa tornare a dare fastidio alle grandi, magari a metà classifica e poi che possa tornare a giocare le coppe».