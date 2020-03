L’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, è guarito dal coronavirus. Secondo quanto riporta “Corrieredibologna.it”, era risultato positivo circa una settimana fa, pochi giorni dopo l’inizio del suo incarico, costringendo il governatore Stefano Bonaccini a richiamare il suo predecessore, Sergio Venturi, con il ruolo di commissario per l’emergenza. Ad annunciarlo è stato lo stesso Donini: «Sono negativo, ho vinto la mia battaglia e ora sono pronto a combattere insieme a voi per vincere la guerra contro il virus». «Mi sono attenuto strettamente alle indicazioni dei medici e ho osservato l’isolamento richiesto sperando, di ora in ora, che potessi vincere questa sfida. Così è stato. Ora i controlli di prassi e domani al lavoro». Pur positivo, Donini è sempre stato asintomatico e ha voluto fare gli auguri all’altro assessore positivo della giunta, Barbara Lori, che invece è ancora ricoverata a Parma, «e a tutti coloro che stanno lottando con questo nemico invisibile».