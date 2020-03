Continua l’emergenza Coronavirus. Oggi la Regione, nel corso del vertice tra i governatori e Palazzo Chigi, avrebbe chiesto con forza e ripetutamente la consegna urgente dei cosiddetti Dpi, dispositivi di protezione individuale, come mascherine, tute e guanti. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, l‘allarme è stato lanciato anche da Cimo Sicilia – sindacato dei dirigenti medici – che ha inviato una nota ai direttori generali delle Asp e delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Regione Siciliana, oltre che all’assessore regionale della Salute Ruggero Razza. «Non è superfluo sottolineare che la protezione degli operatori sanitari è di fondamentale importanza per continuare a fornire la necessaria assistenza in un momento di drammatica emergenza sanitaria» dice la Cimo denunciando una «grave carenza di dispositivi di protezione individuale» in dotazione al personale sanitario che opera negli ospedali e in tutte le strutture sanitarie regionali.