Fino al 3 aprile, per l’emergenza Coronavirus, tutti gli sport italiani saranno fermi, compreso il calcio. Vista l’impossibilità di disputare match i club stanno pian piano sospendendo gli allenamenti. Il Milan oggi pomeriggio, dopo il match contro il Genoa, avrebbe dovuto riprendere oggi gli allenamenti, ma le attività – annuncia il club – sono sospese fino a domenica 15 marzo, salvo nuove indicazioni. La prima squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14. Anche il Cagliari ha deciso di sospendere gli allenamenti e la squadra tornerà in campo sabato 14 marzo alle ore 15. La Fiorentina da domani sospenderà gli allenamenti fino a data da destinarsi. Il presidente viola Rocco Commisso, invece ha deciso di rinviare il viaggio per il ritorno in Italia. La Lazio, infine, ha rinviato le attività della prima squadra che tornerà ad allenarsi lunedì.