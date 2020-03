Nel comune di Aci Trezza, sono state identificate sei persone, di nazionalità francese e spagnola, che sono state immediatamente poste in quarantena obbligatoria presso l’abitazione che hanno a disposizione nel nostro territorio. Ecco qui di seguito le parole del Sindaco Salvo Danubio: “In merito alla renault 4 la cui presenza è stata segnalata ad Aci Trezza, desidero informarvi sul fatto che immediatamente mi sono recato sui luoghi insieme alle forze dell’ordine: Carabinieri e Vigili Urbani. Si tratta di sei persone, di nazionalità francese e spagnola, identificate e poste in quarantena obbligatoria presso l’abitazione che hanno a disposizione nel nostro territorio. Tre di loro erano già presenti da qualche mese nel nostro Comune, ed altri 3 sono giunti dopo. Chiaramente le forze dell’ordine hanno provveduto ad emettere le sanzioni previste dalla legge. Inoltre abbiamo chiesto alla Caritas di poter provvedere al recapito a domicilio degli stessi dei beni alimentari di cui hanno necessità, vista la quarantena obbligatoria. E’ stato disposto il controllo della quarantena come previsto dalla legge. Stiamo procedendo con ulteriori accertamenti per successivi provvedimenti”.