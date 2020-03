Un episodio avvenuto ieri pomeriggio a Calderara di Reno, nel Bolognese, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che hanno sorpreso una donna che, sul pianerottolo di un condominio, stava trascinando a forza fuori casa il proprio cane, che non voleva uscire. I militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno riportato in casa l’animale, un cane di grossa taglia, e rimproverato la signora per il comportamento. Non è stata denunciata ma – spiega l’Arma – anzichè comprendere di avere esagerato si è lamentata per il loro intervento.