L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” un uomo a Caltanissetta, un uomo è stato multato perché andava a trovare la fidanzata, non rispettando le misure restrittive previste dal decreto. Il 26enne è recidivo, già pochi giorni fa era stato fermato e multato per lo stesso motivo.