L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme restrittive previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Inmoto.it” un uomo a Napoli è uscito a prendersi una birra insieme a un amico, ma è stato fermato dalla polizia. L’uomo stava guidando senza patente su una moto non assicurata e sottoposto a fermo amministrativo, in più non ha rispettato le misure restrittive. La multa che dovrà pagare sarà di 7.200 euro.