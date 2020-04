L’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia continua. Ieri è stato scoperto un nuovo focolaio nella struttura Villa Maria Eleonora a Palermo con 18 positivi. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” la struttura è stata chiusa e adesso si attende l’esito dei tamponi per il personale sanitario. All’interno della clinica al momento si trovano 27 persone fra medici e operatori e una settantina di pazienti e nessuno può uscire o entrare.