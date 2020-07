A Padova, ad un funerale camerunense, erano presenti otto positivi al Coronavirus. La stessa cosa è successa a Roma, ma a questo funerale erano presenti altri 200 partecipanti, che non si sono sottoposti al tampone ed ora potrebbero aver contagiato altre persone. Stando a quanto riferito da “Notizie.it”, il funerale si è tenuto sabato 4 Luglio all’aperto, in un’area limitata del parco pubblico Fenice, in Via Lungargine Rovetta a Padova. La commemorazione funebre era stata organizzata dalla comunità del Camerun e contava oltre 200 partecipanti, quasi tutte della stessa nazionalità. La commemorazione è durata alcune ore ed era dedicata alla memoria di una persona morta in Camerun nel mese di febbraio. Nonostante fosse un luogo all’aperto, le persone presenti al funerale erano davvero tante ed ora è difficile identificarle tutte per far effettuare loro il tampone. Se fosse stato in un luogo chiuso il contagio sarebbe stato molto più significativo.