André Schurrle non è più un giocatore del Borussia Dortmund. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club tedesco attraverso un comunicato ufficiale. Le parti hanno deciso di rescindere il contratto in scadenza nel 2021. Stando a quanto riferito da “Calcioweb.eu” adesso potrebbe trasferirsi in Italia, il Benevento prepara l’assalto con l’obiettivo di convincerlo con un contratto molto importante.