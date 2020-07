“Ecco i due pulmini alto-biocontenimento della Croce Rossa Italiana con a bordo le 11 persone migranti covid positive che stanno per partire dalla struttura di Ragusa direzione Roma Ospedale Militare Celio. Trasferimento anche per gli 8 positivi arrivati la scorsa settimana. Evidentemente alzare la voce serve a far capire che i siciliani meritano rispetto!”. Questo il post pubblicato da Nello Musumeci su “Facebook”. In basso il post in questione: