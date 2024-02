Corini presenta Palermo-Ternana: «Guai a sottovalutare l’avversario, Breda allenatore bravo»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Superiorità numerica a Cremona? L’uomo in più non si è visto perché hanno una rosa importante e con giocatori importanti e con caratteristiche importanti. La mia squadra oggettivamente sta bene e lo certificano alcuni dati. Io penso che abbiamo peccato di inerzia psicologica facendoli ritentare in partita. Noi abbiamo sbagliato nei dettagli e in quei 5 minuti loro sono stati bravi e non siamo riusciti a portarla sulla nostra strada. Le altre big hanno faticato contro la Ternana, hanno un allenatore bravo. Guai a sottovalutare, questa è una categoria che riserva sorprese. Dobbiamo stare attenti, equilibrati, sanno ripartire ma penso che abbiamo le risorse per fargli male. Dipende da noi».