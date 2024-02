Corini presenta Palermo-Ternana: «A Cremona due punti persi, dobbiamo riscattarci»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«A Cremona rimane un’occasione persa, inutile girarci intorno. La squadra vuole ambire, perché nello spogliatoio c’era delusione come una sconfitta. Abbiamo giocato bene e l’abbiamo saputa approcciare, abbiamo preso gol dell’1-2 per meriti loro vista l’azione e nel secondo potevamo fare meglio e abbiamo responsabilità. Il coraggio dobbiamo averlo sempre e non dobbiamo accontentarci in certi momenti. Loro hanno saputa portarla a loro favore perché anche in inferiorità hanno difeso bene. Quattro punti contro loro é un buon rendimento seppur in tasca ce ne mancano due. Con la Ternana dobbiamo riscattarci e andare oltre».