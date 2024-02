Corini presenta Palermo-Ternana: «Pari contro la Cremonese delusione incredibile»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«È vero che abbiamo preso due gol ravvicinati, a volte li abbiamo fatti noi. Io faccio riconoscere questi errori dove secondo me abbiamo le colpe. In questi 15 minuti iniziali di secondo tempo avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo sicuramente sottovalutato qualcosa, poi ciò che succede negli spogliatoi rimane lì dentro. Non abbiamo avuto però un atteggiamento rinunciatario, bravi loro nel primo gol e nel secondo hanno saputo contrattaccare. C’è delusione incredibile ma bisogna dare un taglio netto e ripartire. Mi assumo le colpe, con la Ternana valuterò chi ha giocato più come sta e valutare eventuali rotazioni in base alla partita».