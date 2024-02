Corini presenta Palermo-Como: «Non mi aspetto grandi variazioni da parte loro»

Alla vigilia dello scontro diretto tra Palermo e Como, valido per la 25^ giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio “Renzo Barbera”, si è espresso nella consueta conferenza stampa il mister dei rosanero Eugenio Corini per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Ricordo una gara proprio contro il Como, noi passammo in vantaggio, loro pareggiarono e poi con un mio rigore al 90’ vincemmo. Fu una vittoria importante e difficile contro una squadra che ci mise in difficoltà. Leggo i numeri ma le storie si costruiscono con mini percorsi. Oggi pensiamo alla gara di domani. Non mi aspetto grandi variazioni da parti loro, ma un giocare che possa cambiare qualcosa, sul resto penso che daranno continuità a quanto fatto, ma questo non cambia la mia idea di formazione. Dipenderà da quello che penso sarà corretto per noi».