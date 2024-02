Corini presenta Palermo-Como: «Infortuni? Con ritmi alti può succedere»

Alla vigilia dello scontro diretto tra Palermo e Como, valido per la 25^ giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio “Renzo Barbera”, si è espresso nella consueta conferenza stampa il mister dei rosanero Eugenio Corini per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Momento migliore da allenatore del Palermo? Sono dentro un percorso partito da lontano, il tempo aiuta. Mettere insieme tutto richiede tempo. Questo crea consapevolezza che va alimentata ogni giorno. Chi sa reggere pressioni la porta dentro è siamo cresciuti molto. Spesso dico ai ragazzi che in allenamento bisogna riprodurre la partita. Quando sai reggere la pressione è importante. Non facciamo gli allenamenti per farci male ma può succedere e il ritmo deve essere sempre alto anche per reggere determinate situazioni»