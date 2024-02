Corini presenta Palermo-Como: «Traorè? Non carichiamolo di aspettative»

Alla vigilia dello scontro diretto tra Palermo e Como, valido per la 25^ giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio “Renzo Barbera”, si è espresso nella consueta conferenza stampa il mister dei rosanero Eugenio Corini per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Partita diversa da quella di due mesi fa? Nella gara di andata ci furono delle sorprese ma dal punto di vista tattico sarà diversa. Penso che abbiamo l’identità e guardo la settimana di lavoro e guardo la settimana iniziale e penso a cosa poter fare qualcosa a gara in corso. Sensazioni che si respirano all’interno dello spogliatoio? Ai giocatori ho detto che c’è solo il Como e che attraverso mini obiettivi si costruiscono le cose. Traoré? È un ragazzo che ha 19 anni deve adattarsi, non carichiamolo di aspettative. Si allena bene e ci darà una mano».