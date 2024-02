Corini presenta Palermo-Como: «Vi dico come stanno i 4 infortunati»

Alla vigilia dello scontro diretto tra Palermo e Como, valido per la 25^ giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio “Renzo Barbera”, si è espresso nella consueta conferenza stampa il mister dei rosanero Eugenio Corini per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Graves ha avuto una botta e non era disponibile. Ha ancora fastidio e vedremo di recuperarlo per Cremona. Lund ha un sovraccarico e il dottore ha consigliato cautela, speriamo di avere anche lui per Cremona. Desplanches, invece, sta proseguendo il suo percorso, così come Lucioni. Domani sarà importante. Loro hanno qualità e 3 punti in più di noi. Abbiamo fatto una bella gara all’andata, il loro valore lo conosciamo e a gennaio hanno preso giocatori di qualità e valore, si sono rinforzarti e vengono da risultati positivi».