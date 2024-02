Corini presenta Palermo-Como: «Aurelio? Si farà trovare pronto»

Alla vigilia dello scontro diretto tra Palermo e Como, valido per la 25^ giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio “Renzo Barbera”, si è espresso nella consueta conferenza stampa il mister dei rosanero Eugenio Corini per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Aurelio si è fatto notare al Pontedera, ha fatto bene lo scorso anno e l’impatto può darti alti e bassi. Ha trovato Lund in competizione. Il ruolo chiede dispendio, ma sarà pronto per partire dall’inizio e domani si farà trovare pronto. 5 vittorie consecutive? Spesso ho detto che non faccio una questione personale, tanto tempo fa ho detto che nessuno può rubare i miei sogni ma sono focalizzato sul match, tutto quello che arriverà dopo lo racconteremo, noi abbiamo dato il meglio per prepararla».