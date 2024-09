Coppa Italia Napoli-Palermo, tifosi partenopei intervistati dopo il match: “Palermo me**a”

Il Palermo ieri ha perso in casa del Napoli con un sonoro 5-0. Protagonisti in negativo della serata, oltre gli errori commessi dai giocatori in campo, anche le due tifoserie che sugli spalti hanno dato sfogo alla loro rivalità lanciandosi petardi a vicenda.

Al termine della gara alcuni supporters partenopei sono stati intervistato fuori dal Maradona e tra quelli che non si spiegano la rivalità tra campani e siciliani, c’è anche chi ha preso la parole insultando Palermo.

Di seguito un esempio in una clip: