Coppa Italia Napoli-Palermo: a fine gara tifosi napoletani chiedono selfie ai giocatori rosa

Gli azzurri del Napoli trionfano con un netto 5-0 contro il Palermo, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale della Coppa Italia. Tuttavia, il risultato non è stato l’unico aspetto sorprendente della serata. Nonostante la tensione che si è registrata sugli spalti durante il match, il post-partita ha regalato un momento di inaspettata tranquillità.

Le telecamere di CalcioNapoli24 hanno catturato le immagini dei giocatori del Palermo che si sono intrattenuti con i tifosi del Napoli all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Un segnale di distensione che ha sorpreso molti, visti i recenti episodi di tensione tra le due tifoserie.

In particolare, i tifosi del Napoli, nonostante la rivalità e l’esito schiacciante della gara, hanno accolto i giocatori rosanero con cordialità, scattando foto ricordo e scambiando battute in un clima amichevole. Il momento più emozionante è avvenuto quando si è presentato Roberto Insigne, ex calciatore del Napoli e fratello di Lorenzo Insigne. La sua presenza ha suscitato affetto e simpatia tra i tifosi, che hanno apprezzato questo inaspettato gesto di sportività e amicizia.