Coppa Italia Napoli-Palermo: tensione sugli spalti, ecco cos’è successo

La partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, conclusa con un sonoro 5-0 in favore degli azzurri, è stata segnata dalle tensioni sugli spalti. Tra il primo e il secondo tempo, lo stadio Diego Armando Maradona è diventato teatro di scontri verbali e lanci di petardi e fumogeni tra la Curva A, occupata dai tifosi del Napoli, e il settore ospiti, dove erano presenti gli ultras del Palermo. La situazione si è infiammata a tal punto che sono emerse nuove immagini che permettono di chiarire in dettaglio quanto accaduto tra le due tifoserie, un tempo gemellate, ma ora in forte rivalità.

La fine del gemellaggio e le nuove alleanze Nonostante il passato che vedeva Napoli e Palermo legati da un gemellaggio tra tifoserie, le relazioni si sono deteriorate negli anni. La frattura definitiva è avvenuta quando il gruppo Curva Nord dei palermitani ha espresso apertamente la propria amicizia con gli ultras della Roma, nemici storici dei tifosi partenopei. L’omicidio di Ciro Esposito, avvenuto durante scontri con tifosi romanisti, ha accentuato l’odio tra Napoli e chiunque sia associato alla tifoseria giallorossa. A complicare ulteriormente le cose, gli ultras del Napoli hanno mantenuto una forte rivalità con gli ultras del Catania, nemici storici dei palermitani, contribuendo così a creare un clima di tensione estrema durante il match.

La ricostruzione

Le tensioni sono esplose a metà partita, quando gli ultras del gruppo Curva Nord di Palermo hanno fatto il loro ingresso nel settore ospiti. Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, i tifosi palermitani hanno esposto uno striscione con la scritta “Odio CT”, riferito ai catanesi, provocando i tifosi napoletani. A questo gesto, sono seguiti cori di risposta da parte della Curva A napoletana, che ha innalzato uno striscione con la frase “Noi odiamo Roma”.

Il culmine della tensione è stato raggiunto quando i tifosi del Palermo hanno risposto intonando il coro: “Voi siete come Catania”. A questo punto, è iniziato il fitto lancio di petardi e fumogeni tra i due settori, causando momenti di panico e disordine, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per placare la situazione.