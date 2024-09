Gds: “Palermo sconfitto a Napoli. Adesso testa subito al Südtirol. Dionisi rivoluzionerà ancora la formazione”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo sconfitto pesantemente a Napoli.

Archiviata la sconfitta con il Napoli, il Palermo tornerà oggi in campo per preparare la sfida contro il Sudtirol, un appuntamento decisamente più importante per l’obiettivo stagionale della squadra: lottare per un posto nella prossima Serie A. Dionisi, consapevole delle poche possibilità di superare un Napoli blasonato e in corsa per lo scudetto, ha scelto di dare spazio a chi ha avuto meno occasioni di giocare, per valutare su quali giocatori potrà fare affidamento durante la stagione. Sebbene i segnali positivi non siano stati molti, è certo che la formazione per la sfida di lunedì sarà quasi completamente rivoluzionata.

In porta, Desplanches tornerà titolare, mentre in difesa è previsto il rientro di Diakité sulla destra e di Nikolaou al centro, al fianco di Baniya, che potrebbe essere confermato vista l’assenza probabile di Nedelcearu, non convocato contro il Napoli a causa di un affaticamento muscolare. Lucioni potrebbe tornare a guidare la difesa, mentre sulla sinistra si prevede il ballottaggio tra Pierozzi e Lund, con il primo in vantaggio.

A centrocampo, Gomes sarà confermato in regia, con Segre e Ranocchia probabili titolari. Tuttavia, non sono escluse sorprese, soprattutto considerando che Ranocchia è stato uno dei pochi titolari anche nella sfida contro il Napoli. In attacco, con Di Francesco ancora ai box, Dionisi potrebbe rilanciare il tridente visto contro il Cesena, composto da Di Mariano, Henry e Insigne. Quest’ultimo dovrà contendersi il posto con Le Douaron, che sta completando il suo inserimento tattico. Rimane il dubbio su Brunori, che nelle ultime due gare di campionato è partito dalla panchina.

La sfida contro il Sudtirol, in programma lunedì a Bolzano, vedrà quindi un Palermo profondamente rinnovato. È chiaro che il focus della squadra rimane il campionato, mentre la Coppa Italia è stata un’opportunità per effettuare rotazioni e dare minuti a chi ne aveva bisogno. Ora, l’attenzione è rivolta al Sudtirol, una squadra insidiosa che ha un punto in più in classifica rispetto al Palermo, con tre vittorie e tre sconfitte in sei partite. I rosanero, reduci da quattro risultati utili consecutivi, cercano la terza vittoria esterna consecutiva, affidandosi alle certezze di Dionisi.