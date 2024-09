Gds: “Suicidio” Dionisi. Le pagelle di Napoli-Palermo”

Per fare male al Napoli 2.0 probabilmente non sarebbe servito nemmeno il miglior Palermo, ma affrontare una partita così prestigiosa con tutte le seconde linee è sembrato un suicidio. A maggior ragione se si aggiunge anche la confusione tattica. I piani di Dionisi, sempre che i rosanero li avessero compresi, sono andati in fumo dopo sette minuti, quando Ngonge ha scagliato un sinistro apparentemente innocuo, ma che per Sirigu è diventato un frigorifero che pioveva dal settimo piano.

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha stilato le pagelle del match perso pesantemente dal Palermo contro il Napoli.

Un inizio choc e una partita che non è mai davvero iniziata per il Palermo, che ha subito una pesante sconfitta per 5-0 contro il Napoli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Dionisi si è presentata al Maradona con l’obiettivo di affrontare un avversario nettamente superiore, ma fin dai primi minuti è apparso chiaro che la scalata era troppo ripida. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, ha messo in mostra la sua superiorità fin dal gol iniziale di Ngonge al 7’, complice una papera di Sirigu, che ha subito condizionato l’andamento del match.

Il Palermo, schierato con una difesa a tre e con dieci undicesimi diversi rispetto alla partita precedente, ha cercato di resistere, ma è stato travolto dalla qualità e dalla velocità degli attaccanti partenopei. Dopo il secondo gol di Ngonge e il terzo firmato da Juan Jesus su calcio d’angolo, la partita sembrava già decisa prima della fine del primo tempo. Brunori ha colpito un palo al 29’, in uno dei pochi momenti in cui il Palermo ha provato a reagire.

Nella ripresa, l’espulsione esagerata di Vasic per un fallo su Gilmour ha definitivamente spento ogni speranza per i rosanero. Il Napoli ha continuato a premere sull’acceleratore, trovando il quarto gol con Neres e il quinto con McTominay, appena entrato. Il Palermo ha chiuso la partita con Gomes e Insigne in campo, ma il danno era già fatto.

Il tecnico Dionisi ha cercato di sperimentare nuove soluzioni tattiche, ma la rivoluzione di formazione e la confusione tattica hanno portato a una prestazione deludente. Lunedì i rosanero affronteranno il Südtirol in una partita cruciale per il campionato di Serie B, dove servirà un approccio completamente diverso.

Le pagelle del Palermo:

Sirigu 4,5: Ruggine evidente, commette due errori gravi sui primi due gol.

Peda 4,5: Soffre contro gli attaccanti del Napoli, perde la testa sul secondo gol.

Baniya 4,5: Sempre in difficoltà, partecipa alla confusione difensiva.

Ceccaroni 4,5: Travolto da Juan Jesus sul terzo gol, non riesce mai a tenere gli avversari.

Buttaro 4,5: Colpevole sul secondo gol, sbaglia ripetutamente in difesa.

Vasic 4,5: Espulso per un fallo su Gilmour, ma l’espulsione sembra esagerata.

Ranocchia 5: Mai nel vivo del gioco, fatica contro la pressione del Napoli.

Saric 5: Si distingue per un cross interessante, ma per il resto è impreciso.

Lund 5,5: Il migliore del primo tempo, mette in difficoltà Mazzocchi ma cala nella ripresa.

Le Douaron 5,5: Alterna buoni spunti a errori sotto porta, ma non sfrutta le occasioni.

Brunori 6: Lotta con determinazione, ma è sfortunato quando colpisce il palo.

Allenatore Dionisi 4,5: La rivoluzione tattica e di formazione non ha funzionato. Troppi cambi e confusione in campo.

Arbitro Collu 5: Controverso l’episodio del rigore non fischiato su Le Douaron e l’espulsione esagerata di Vasic.