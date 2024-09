Tuttosport: “Goduria Conte, Manita Napoli per il Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla vittoria del Napoli sul Palermo.

Seconde linee a chi? Il Napoli inedito schierato al Maradona per i sedicesimi di Coppa Italia è apparso agguerrito e feroce come i titolari che Conte utilizza più spesso. Il Palermo-bis di Dionisi ne esce sconfitto con cinque gol al passivo, complice anche le incertezze del portiere Sirigu e l’espulsione di Vasic, arrivata proprio quando i siciliani sembravano organizzarsi per tentare la rimonta.

L’uno-due di Ngonge ha spezzato le gambe al Palermo, portando il Napoli sul 2-0 dopo soli 11 minuti. La doppietta dell’ex Verona è stata favorita anche dall’involontaria complicità di Sirigu, che al 7′ si è fatto passare il pallone tra le gambe e all’11’ ha lasciato scorrere il diagonale tra le mani. Sulla terza occasione, una botta da fuori area di Simeone, Sirigu ha ritrovato il riflesso e deviato il pallone. Dopo 25 minuti, il Palermo è entrato finalmente in partita, creando due occasioni pericolose nella stessa azione: Brunori ha colpito il palo da fuori area, e Le Douaron ha calciato alto con la porta spalancata sulla ribattuta. Quando sembrava che il Palermo potesse riaprire il match, è arrivata un’altra mazzata: angolo di Neres e colpo di testa di Juan Jesus per il 3-0.

Con la qualificazione ormai in tasca dopo i primi 45 minuti, il Napoli ha rallentato nella ripresa, ma il Palermo non ne ha approfittato. Al 13′, la situazione è peggiorata per i siciliani: Vasic è stato espulso per un intervento pericoloso sulla testa di Gilmour, una decisione forse affrettata. Dionisi ha inserito Gomes e Insigne al posto di Ranocchia e di un evanescente Le Douaron, ma i propositi di rimonta non sono mai decollati. Anzi, Ceccaroni e Baniya hanno pasticciato in area, permettendo a Neres di segnare il 4-0.

Conte ha poi optato per delle sostituzioni: fuori Simeone, Neres e Raspadori, dentro Kvaratskhelia, Lukaku e McTominay. Neanche un minuto dopo, Lukaku ha fornito l’assist per McTominay, che ha segnato il 5-0, il suo primo gol in maglia azzurra. Il Napoli non si è accontentato e ha continuato a giocare con intensità, tanto che McTominay ha sfiorato la doppietta colpendo la traversa.

Alla fine, il pubblico ha apprezzato l’ardore di una squadra che ha assorbito lo spirito del suo tecnico. La Coppa Italia tornerà nella prima settimana di dicembre, con il Napoli atteso agli ottavi dalla Lazio all’Olimpico. Ma ora l’attenzione si sposta sul campionato, dove ogni traguardo sembra possibile.