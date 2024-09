Coppa Italia Napoli-Palermo, si va verso il sold-out: esauriti distinti e curve superiori

Si preannuncia un altro sold-out allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Palermo, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 26 settembre alle ore 21:00. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net, l’entusiasmo dei tifosi partenopei per questa competizione si riflette nei dati relativi alla vendita dei biglietti, che stanno rapidamente esaurendosi.

Dopo la fase iniziale riservata ai titolari di abbonamenti e la seconda fase dedicata ai possessori della Fidelity Card, si è aperta la terza fase di vendita libera. Attualmente, Ticketon segnala che rimangono disponibili biglietti solo per le Curve inferiori e le Tribune, mentre le Curve superiori e i Distinti risultano già esauriti. Il club partenopeo si prepara quindi ad accogliere ancora una volta un pubblico caloroso e numeroso, spinto dal desiderio di sostenere la squadra anche in Coppa Italia.

Coppa Italia Napoli-Palermo: prosegue la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Il dato aggiornato