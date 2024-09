Palermo, ripresa la preparazione in vista del Napoli: il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista della gara di giovedi contro il Napoli in Coppa Italia.

Dopo la gara di ieri contro il Cesena al “Renzo Barbera”, questa mattina il Palermo è tornato in campo per riprendere la preparazione in vista del match di Coppa Italia Frecciarossa in casa del Napoli.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita. Il resto del gruppo, dopo un’attivazione e un lavoro di forza, ha effettuato un’esercitazione sul possesso palla e partite in una porzione ridotta del campo.