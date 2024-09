Serie C Femminile: pari senza gol tra Palermo e Catania dopo i primi 45′

Il primo tempo del derby siciliano tra Palermo e Catania, valido per il Girone C del campionato di Serie C Femminile, si è concluso sullo 0-0 dopo 45 minuti intensi e combattuti. Entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione, cercando di trovare il gol del vantaggio senza però riuscirci.

Le occasioni più importanti sono arrivate dopo la mezz’ora. Al 32‘, il Palermo ha sfiorato il gol con Germana Gippetto, servita in area da Cirillo. La giocatrice rosanero ha calciato bene, ma si è trovata di fronte un’ottima risposta del portiere del Catania, che ha salvato il risultato.

Due minuti dopo, al 34‘, è stato il Catania a rendersi pericoloso con Biundo, che ha provato a sorprendere la difesa palermitana con un tiro diretto verso la porta. La conclusione, tuttavia, è stata deviata in angolo dalla difesa avversaria.

Il derby rimane equilibrato, con entrambe le squadre che hanno creato opportunità, ma non sono riuscite a concretizzarle. Il secondo tempo si preannuncia altrettanto combattuto, con il risultato ancora apertissimo.