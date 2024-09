Serie C Femminile, il derby va al Catania: il Palermo Women perde 2 a 0

Si conclude con il risultato di 0-2 il derby femminile tra Palermo e Catania, valevole per la terza giornata di campionato del Girone C di Serie C. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nella ripresa si alzano i ritmi e la formazione etnea trova il vantaggio con la rete di Vitale, che deposita il pallone in rete dopo aver ubriacato la difesa rosanero. Nei minuti finali il tiro da fuori di Cammarata sorprende Biundo, che commette un errore pesantissimo facendosi passare il pallone sotto l’ascella. Con questo successo il Catania aggancia il Palermo a quota sei punti nelle zone alte della classifica.

Continue Reading