Palermo-Cesena, Ceesay: «È stata una gara difficilissima. Meritavamo i tre punti»

Nel post-partita di Palermo-Cesena, Joseph Ceesay, giocatore dei bianconeri, ha commentato con le seguenti parole lo 0 a 0 ottenuto al Renzo Barbera:

«È stata una partita veramente difficile, penso che meritavamo i tre punti in questo match ma il calcio è così e oggi avevamo comunque trovato il gol in tre occasioni, purtroppo tutte in fuorigioco di pochi centimetri. Ora dobbiamo andare avanti e guardare alla prossima partita. Penso che abbiamo giocato una buona partita, creando alcune occasioni pericolose, ma adesso dobbiamo resettare e concentrarci sul prossimo impegno che sarà tra pochi giorni. Credo di aver fornito una prestazione solida, specialmente in fase difensiva e sono contento a livello personale. Ho corso molto sulla fascia cercando sempre di dare il mio contributo alla squadra e di aiutare i miei compagni nel miglior modo possibile».