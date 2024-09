Palermo Women-Catania, Pipitone: «Dispiace aver perso il derby. Meritavamo un epilogo diverso»

L’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni ufficiali del club per commentare la sconfitta per 2 a 0 rimediata contro il Catania:

«Dispiace per questa sconfitta nel derby, sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Avremmo forse meritato un epilogo diverso viste le azioni prodotte. Continueremo a lavorare in questa direzione per cercare di sfruttare al meglio le occasioni che riusciamo a costruire. Abbiamo la consapevolezza di dover migliorare su certi aspetti e sfrutteremo la prossima sosta per spingere al massimo».