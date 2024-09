Coppa Italia. Napoli-Palermo: fermati tre tifosi rosanero

Tre tifosi siciliani sono stati fermati mentre cercavano di entrare nel settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona con dei petardi, in occasione della partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, conclusasi con la vittoria dei partenopei per 5-0.

Coppa Italia Napoli-Palermo, giornalista napoletano critica i tifosi rosanero: “Venite in trasferta con i bomboni, ma che avete in testa?”

Nel corso dei controlli di sicurezza organizzati dalla Questura di Napoli, gli agenti della Digos, del Commissariato di polizia San Paolo e della Guardia di Finanza hanno intercettato i tre tifosi palermitani all’ingresso dello stadio, trovandoli in possesso di materiale pirotecnico.

“I tifosi, fermati durante l’accesso all’impianto sportivo, sono stati immediatamente condotti presso gli uffici della Questura di Napoli per ulteriori accertamenti e per valutare la loro posizione legale.”

Coppa Italia Napoli-Palermo: tifosi partenopei lanciano petardi nel settore ospiti