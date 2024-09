Coppa Italia Napoli-Palermo: tifosi partenopei lanciano petardi nel settore ospiti

Il Palermo esce sconfitto dallo stadio Diego Armando Maradona dopo un pesante 5-0 contro il Napoli in Coppa Italia. Oltre al risultato amaro in campo, la serata è stata segnata da tensioni tra le tifoserie. Durante la partita, i sostenitori di entrambe le squadre hanno lanciato petardi e fumogeni l’uno contro l’altro, creando momenti di tensione sia in campo che sugli spalti.

Di seguito delle clip in cui viene immortalato il lancio di petardi nel settore ospiti dei tifosi rosanero:

#NapoliPalermo Lancio di petardi tra le tifoserie pic.twitter.com/dDTvXOnLW6 — I LOVE PALERMOCALCIO (@ILOVEPACALCIO) September 26, 2024