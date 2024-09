Coppa Italia Napoli-Palermo, Dionisi: «Abbiamo sbagliato cose semplici. Contatto Le Douaron? Dalla panchina sembrava rigore»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di “Sportmediaset” commentando la sconfitta contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

«Mi piacerebbe sempre vedere una linea univoca non parlo della nostra partita ma guardando anche le altre, spesso non capisci mai qual è la linea, è una linea sottile tra decisione arbitro e Var. Ci sono stati episodi a favore nostro o contro, preferirei ascoltare Graziano Cesari che ha esperienza, la partita è finita 5-0 di cosa dobbiamo parlare. Rigore su Le Douaron? Anche a noi dalla panchina è sembrato. Dopo il doppio svantaggio eravamo venuti fuori, sull’episodio anche dalla panchina ci è sembrato rigore, ma ripeto che la partita è finita 5-0 e devo parlare della prestazione. Dispiace essere rimasti in 10 a metà secondo tempo, accettiamo tutto perché questo non è il nostro campionato, il nostro riprende lunedì. Le decisioni vanno accettate sempre. Primo quarto d’ora? In questi primi minuti potevamo fare meglio, abbiamo sbagliato cose semplici, forse per inesperienza. Purtroppo ci siamo sciolti sul risultato di 2-0, non sono queste le nostre partite, potevamo far meglio, abbiamo creato i presupposti per fare qualcosa in più».