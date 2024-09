Coppa Italia Napoli-Palermo, Cesari: «Collu arbitro acerbo. Su Le Douaron era rigore»

Intervenuto negli studi di Sportmediaset nel corso di Coppa Italia Live l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi di Napoli-Palermo.

Ecco le sue parole:

«Contatto Caprile-Le Douaron? Arbitro molto acerbo, il giocatore del Palermo cade dopo il contatto con il portiere, l’arbitro fa il gesto di spalla a spalla, l’arbitro aveva la sua visuale. Ma il Var doveva intervenire, perché non c’è mai stato un contatto spalla a spalla, questa è una spinta. E’ mancato l’aiuto dal Var e dagli assistenti, doveva essere aiutato. Il rosso diretto per Vasic è eccessivo. Il giocatore del Palermo guarda sempre il pallone, non colpisce la testa dell’avversario. In questo caso escluso l’intenzionalità».